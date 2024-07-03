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ТАСС

В Киеве напуганы, что F-16 на Украине ждет участь Су-27 в Миргороде

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Gianluca Vannicelli / ipa-agency/ IPA/ Sipa USA/ Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая упрекнула главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии укрытий для самолетов на украинских аэродромах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Истребители F-16, которые западные страны планируют передать Украине, могут быть уничтожены так же, как Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"Вы не исправили ситуацию с безопасностью наших самолетов, с ПВО", - обратилась она в Telegram-канале к главкому ВСУ Александру Сырскому. Депутат упрекнула его в отсутствии укрытий для самолетов на украинских аэродромах. "Какой здесь F-16? F-16 ничего не изменят, это в лучшем случае будет усиление ПВО и постоянная мишень", - написала Безуглая.

В то же время она задалась вопросом, подготовил ли главком ВСУ инфраструктуру для западных истребителей.

Во вторник в российском Минобороны сообщили, что ВС РФ ракетным ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области. По его оценкам, на фоне этого удара украинская авиация понесла одну из самых дорогостоящих потерь с начала СВО на Украине. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Искандер
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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