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Газета.ru

«Потери, которые ВСУ не могут себе позволить». Что известно об ударе ВС РФ по аэродрому в Миргороде

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Источник изображения: gazeta.ru

Удар ВС РФ по аэродрому в Миргороде вызвал волну критики против командования ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти и повреждении двух истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. В Киеве признали потери, но заверили, что они "совсем не такие", как говорят в Москве. При этом Forbes написал, что с начала конфликта ВСУ уже лишились 90 из 125 самолетов, и «это потери, которые украинцы не могут себе позволить».

ВС РФ уничтожили пять действующих и повредили два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27 ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Ведомство также показало, как осуществлялся контроль за операцией.

«Расчетами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ», - сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке ведомство уточнило, что за последние сутки российская армия поразила девять украинских истребителей. Семь из них - в результате удара по аэродрому, еще два - МиГ-29 и Су-27 - были сбиты средствами ПВО.

"Самый результативный удар" за СВО

О взрывах в Миргороде украинские СМИ 1 июля сообщали как минимум дважды. Первый раз в полдень, второй - около четырех часов дня. После этого издания написали, что удар был нанесен по военному аэродрому.

Вечером 1 июля Telegram-канал Fighterbomber опубликовал кадры уничтоженных самолетов ВСУ, снятые с беспилотника. Автор канала также выразил мнение, что этот удар был "самым результативным с начала спецоперации".

По данным «Известий», операторы разведывательных беспилотников в течение нескольких дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме "Миргород". Когда там скопилось «значительное количество самолетов», они передали информацию ракетчикам.
Те, в свою очередь, ударили по аэродрому «Искандером-М».

По словам военного корреспондента Александра Коца, удар ВС РФ по аэродрому в Миргороде завершился успехом именно благодаря слаженным действиям разведки.

"Полтавская область - это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов", - сообщил военкор.

«Ничему бараны не учатся»

Telegram-канал «Военное обозрение» обратил внимание на то, что украинские военные пытались защитить свои истребители на аэродроме в Миргороде при помощи нарисованных самолетов. Авторы канала разглядели на кадрах ракетного удара нанесенные краской силуэты истребителей.

«Впрочем, это не спасло», - говорится в публикации.

Украинские военные паблики и блогеры отрицали большие потери авиационной техники, называя их «фантазиями душевнобольных». При этом после удара они обвинили командование ВСУ в том, что уничтоженные самолеты находились на открытой стоянке в опасной близости от линии фронта.

«Наши командиры, которые держат борты на открытом небе, когда над ними летает очередной развед миллионый год войны, ничему бараны не учатся», - написал Telegram-канал «Николаевский Ванек» (орфография и пунктуация сохранены. - «Газета.Ru»).

Экс-спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат поспешил успокоить общественность: он заявил, что что на аэродроме «есть определенные потери, но совсем не такие», как пишут российские каналы и СМИ.

«Поэтому прошу ведущие медиа, блогеров, Telegram-каналы унять эмоции и с уважением относиться к нашим защитникам!» - призвал Игнат в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как ВСУ теряют "драгоценные" самолеты

Forbes при этом назвал 1 июля, когда ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде, одним из самых дорогостоящих дней для ВВС Украины. Согласно информации журнала, за последние девять месяцев ВСУ лишились как минимум пяти самолетов на уязвимых авиабазах.

«Это потери, которые украинцы не могут себе позволить», - говорится в публикации.

Журнал также отметил, что командование ВВС Украины могло бы предпринять «очевидные шаги» для защиты "драгоценных" самолетов. Например, не размещать их на аэродромах, которые находятся у линии боевого соприкосновения.

«Украинские силы имеют доступ к примерно 20 крупным авиабазам, десяткам более мелких аэродромов и даже к взлетно-посадочным полосам на шоссе, разбросанным по всей стране. Каждый украинский реактивный самолет может пролететь сотни миль на запасе топлива. Нет никаких причин для Су-27, который может пролететь 700 миль (примерно 1126 км), стоять на аэродроме в 100 милях (примерно 161 км) от линии фронта», - написал автор статьи.

Он подчеркнул, что истребители F-16, которые, по некоторым данным, Киев уже начал применять, будут также уязвимы для российских атак, если самолеты будут находиться на открытых аэродромах.

Всего, по оценкам Forbes, Украина, которая на момент начала боевых действий имела 125 самолетов, потеряла уже 90 из них.


Ева Вишневская

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