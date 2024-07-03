НАТО откроет свое представительство в Киеве и постарается обезопасить помощь Украине от Трампа (The Wall Street Journal, США)

WSJ: НАТО направит чиновника на Украину и создаст новое командование в ФРГ

НАТО обеспокоена будущим поддержки Украины, пишет WSJ. Основная причина тревоги — укрепление правых сил в Европе и Америке. Альянс боится, что антисистемные политики захотят сократить поддержку Киева — и прикладывает все усилия, чтобы не допустить урегулирования конфликта с Москвой.

Майкл Гордон

Цель этих мер — защитить Украину от усиливающихся в Европе правых.

НАТО направит в Киев высокопоставленного гражданского представителя и примет ряд других мер, призванных укрепить долговременную помощь Украине. Как сообщают официальные лица из США и НАТО, о них будет объявлено на следующей неделе на саммите альянса в Вашингтоне.

Цель этих мер состоит в том, чтобы увеличить шансы Украины на вступление в альянс в перспективе, не предлагая ей членство прямо сейчас. Такое заявление прозвучало на фоне усиления правых политических сил по всей Европе, а также в условиях, когда возвращение в Белый дом бывшего президента Дональда Трампа, который может сократить американскую помощь Украине, становится все более реальным сценарием.

Организация Североатлантического договора также создает новое командование в немецком Висбадене, которое будет координировать поставки военной техники Киеву и обучение украинских военнослужащих.

Эта миссия получит название "Помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности и в обучении". Оно будет укомплектовано почти 700 сотрудниками из США и других стран-членов альянса. Оно возьмет на себя большую часть задач, которые в настоящее время выполняют американские военные, занимающиеся этой работой с самого начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022 года.

Новые инициативы разрабатывались несколько месяцев, но их реализация обрела неотложный характер после откровенно слабого выступления президента Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в четверг, и после жалоб Трампа на огромные расходы Америки на Украину.

"Важная причина таких изменений — необходимость обезопасить помощь Украине от Трампа, — сказал Иво Даалдер (Ivo Daalder), работавший американским представителем в НАТО с 2009 по 2013 годы. — Вместо Вашингтона, который сегодня отвечает за подготовку и помощь, этим будет заниматься НАТО. Так что даже если Соединенные Штаты сократят помощь Украине или вообще прекратят ее, она не исчезнет совсем".

Сегодня, когда крайне правые партии заручаются поддержкой избирателей во Франции, Нидерландах и других странах ЕС, организационное оформление руководящей роли НАТО поможет защитить военную помощь Украине от политических колебаний членов альянса.

"Оно обеспечивает долговечность и прочность перед лицом возможных изменений в национальной политике, будь это результаты выборов в США, Франции, Британии или даже в Евросоюзе", — сказал отставной генерал Дуглас Лут (Douglas Lute), занимавший должность представителя США в НАТО с 2013 по 2017 годы.

Бывшие и действующие официальные лица из США говорят, что такие меры позволят альянсу лучше координировать усилия по предоставлению военной помощи Украине в ее противостоянии с Россией, которое на деле давно превратилось в своеобразное "испытание воли" — как для Москвы, так и для Запада. Этот план также имеет целью сделать украинскую армию больше похожей на вооруженные силы стран НАТО.

В саммите НАТО, на котором будут объявлены инициативы по Украине, примут участие лидеры всех стран-членов альянса. Состоится он в Вашингтоне, где 75 лет назад был подписан договор об создании этого блока. Цель НАТО состояла в защите членов альянса от угроз со стороны Москвы. Сегодня НАТО вновь берется за выполнение этой миссии.

Члены Организации Североатлантического договора надеются, что на саммите также удастся согласовать ежегодные финансовые обязательства по военной помощи для Украины, хотя переговоры об их условиях пока не завершены. В ходе недавних дискуссий члены альянса поставили перед собой цель — ежегодно выделять в рамках помощи по 40 миллиардов долларов и существенно увеличить суммы взноса некоторых стран. Правда, Соединенные Штаты наверняка останутся главным донором.

Многие государства НАТО заявляют, что альянс должен предложить Украине членство. Это запустит процесс, который может занять несколько лет. Но США и Германия против такого предложения, считая, что озвучивать его на саммите не время.

По словам источников, в попытке сгладить разногласия внутри альянса Брюссель может назвать принятие Украины в альянс "не подлежащим обсуждению", воспользовавшись формулировкой из прошлогоднего коммюнике альянса о том, что "будущее Украины — в НАТО", а также коммюнике от 2008 года, где было сказано, что когда-нибудь это государство станет членом блока.

В рамках согласованных инициатив, которые будут представлены на саммите для окончательного утверждения, сотрудники из стран-членов будут работать в новом командовании НАТО вместе с американцами, приводя поставки военной техники в соответствие с украинскими потребностями и координируя ее доставку. Они также будут согласовывать вопросы обучения украинских военнослужащих, добиваясь соответствия поступающих предложений потребностям Киева. Сам персонал НАТО никаким обучением заниматься не будет.

Эти меры нацелены на наращивание организационных усилий и распространение сведений о мельчайших подробностях логистики, без которых не обойтись при осуществлении поставок из десятков стран до границ Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в прошлом месяце в Брюсселе, что благодаря этим нововведениям помощь альянса Украине будет поставлена "на более прочное основание на многие годы вперед".

В результате этих изменений НАТО станет играть гораздо более важную роль в вопросах снабжения Украины — но именно Соединенные Штаты продолжат предоставлять большую часть персонала, который будет подчиняться главнокомандующему силами НАТО генералу Кристоферу Каволи.

Гражданский представитель НАТО в Киеве сосредоточится на вопросах долгосрочных потребностей Украины в военной модернизации и невоенной помощи. Он будет находиться на связи с командованием в Висбадене и со штаб-квартирой альянса в Брюсселе.

Эти новые шаги также сигнализируют о важных изменениях в позиции альянса. Поначалу НАТО старалась держаться в стороне от боевых действий на Украине — во избежание обвинений в том, что она является участницей конфликта. Новые организационные изменения означают, что теперь альянс готов играть более существенную роль в оказании помощи Киеву.

"Поскольку страны НАТО предоставляют Украине более 90% от общего объема военной помощи, можно сказать, что именно альянс сам по себе — наиболее подходящая институция для координации такой помощи, позволяющей Украине лучше обороняться, как сейчас, так и в будущем", — сказал один высокопоставленный чиновник из госдепартамента.

Вашингтон примет саммит в драматические для американской политики времена. Байден всячески нахваливает свою роль в усилении поддержки Украины, называя это одним из своих важнейших внешнеполитических достижений. А Белый дом стремится помочь украинской армии противостоять российским атакам, одновременно ограничивая риск перерастания этого конфликта в прямое столкновение между Россией и США. Байден также сказал, что остановить российские войска на Украине необходимо и для того, чтобы не допустить агрессии Москвы против других стран Европы и даже за ее пределами.

"Я сплотил 50 стран мира, включая Японию и Южную Корею, на поддержку Украины, — сказал Байден в четверг во время теледебатов. — Ни одну крупную войну в Европе не удавалось прежде удержать в границах континента".

Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "величайшим торгашом в истории", потому что ему удалось убедить США предоставить Киеву военную помощь. Он сказал, что конфликт на Украине — это в большей степени проблема безопасности для европейских стран, нежели для США, потому что "нас разделяет океан".

Трамп также пообещал добиться дипломатического соглашения между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным еще до своего официального вступления в должность президента. Трамп не стал объяснять, каковы будут условия этого урегулирования, однако назвал "неприемлемыми" требования Путина о том, что Москве должны достаться четыре области на востоке Украины, а Киев должен отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

"Я добьюсь прекращения этих военных действий между Путиным и Зеленским еще в качестве лишь избранного президента, до официального вступления в должность 20 января", — заявил Трамп.

Авторы: Майкл Гордон (Michael R. Gordon) и Дэниел Майклс (Daniel Michaels).