Войти
Lenta.ru

Индия создаст ракету для доставки человека на Луну

478
1
0
Фото: NASA / Unsplash
Фото: NASA / Unsplash.

NDTV: Индия начала создание ракеты для доставки человека на Луну

Индия начала создание ракеты, предназначенной для доставки человека на Луну. Об этом со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщает телеканал NDTV.

Перспективный носитель получил название Next Generation Launch Vehicle (NGLV). Ее нижние ступени получат силовые агрегаты, использующие жидкие кислород и метан, верхняя же ступень будет работать на криогенном двигателе.

По словам главы Индийской организации космических исследований, на низкую околоземную орбиту носитель будет выводить более 40 тонн полезной нагрузки, а первого индийца он сможет отправить на Луну к 2040 году.

В мае издание SpaceNews сообщило, что в индийской лунной миссии Chandrayaan-4, предполагающей доставку с Луны на Землю образцов грунта, планируется участие частных компаний. Запуск миссии возможен не ранее 2028 года.

23 августа 2023 года индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны, что позволило Индии стать четвертой страной в мире, которой удалось это сделать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Робот
Похожие новости
06.03.2020
Индийскую лунную миссию "Чандраян-3" запустят в 2021 году
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
14.11.2007
Луна в иллюминаторе. Россия и Индия будут совместно осваивать космос
13.11.2007
О соглашении Роскосмоса и Индийской организации космических исследований по исследованию Луны до 2017 года
08.10.2007
Астана выходит на новую орбиту
12.04.2007
Георгий Полищук: Россия готовится к рывку в дальний космос
1 комментарий
№1
03.07.2024 08:53
Цитата
нижние ступени получат силовые агрегаты, использующие жидкие кислород и метан

на низкую околоземную орбиту носитель будет выводить более 40 тонн полезной нагрузки
Примерно как New Glenn.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами