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В России рассказали об изучении трофейной системы ракеты ATACMS

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Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com
Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com.

KP.RU: изучение трофейной ракеты ATACMS позволит анализировать работу ее систем

Изучение элементов американской баллистической ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) позволит проанализировать работу ее систем в полете. Об этом рассказал полковник в отставке Виктор Баранец на страницах KP.RU.

«Благодаря такому трофею, мы теперь можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. А главное — базу коррекции, насколько плотно ракета может контролироваться и менять маршрут после старта. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что здесь сразу три лазерных гироскопа. Они и удерживают ATACMS на отстроенной баллистической траектории. Ловко придумано! Будем делать выводы», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета ракеты ATACMS.

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» успешно сбивают переданные Киеву ATACMS в зоне проведения специальной военной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
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