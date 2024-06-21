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В России рассказали о сбивающих ATACMS комплексах

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

«Ростех»: ЗРПК «Панцирь» успешно сбивают баллистические ракеты ATACMS

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» успешно сбивают переданные Киеву американские баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что в ходе спецоперации выпускаемые холдингом «Высокоточные комплексы» «Панцири» доказали способность поражать почти все применяемые противником средства воздушного нападения.

«ATACMS — цель сложная, но да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты», — рассказали в холдинге.

В мае журнал «Национальная оборона» писал, что российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» способен сбивать любые имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины баллистические ракеты, в том числе ATACMS различных модификаций.

В апреле Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, сообщил, что в 2024 году поставки комплексов «Панцирь» планируют нарастить вдвое.

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Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-M3
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Бук ЗРК
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