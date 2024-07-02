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Российский полковник раскрыл эффект от доступа к системе наведения ракет ATACMS

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Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»
Кадр: Telegram-канал «РИА Новости».

Полковник Литовкин: в России смогут узнать о самых уязвимых местах ракет ATACMS

Российские специалисты смогут узнать о самых уязвимых местах американской ракеты ATACMS, получив доступ к ее системе наведения, полагает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. О возникших преимуществах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ракеты ATACMS. Речь идет о блоке лазерных гироскопов и GPS модуле.

Эксперт предположил, что доступ к системе наведения ATACMS появился, так как российские военные смогли добыть ракету целиком.

То, что мы ее добыли — это хорошо. Это позволяет нам узнать больше о противнике и о способах его действия, и чем можно воздействовать на эту ракету, чтобы она не долетала до наших позиций

Виктор Литовкин

военный эксперт

По словам Литовкина, российские военные смогут узнать, как летают ракеты ATACMS и почему они летают именно так, и их будет проще сбивать.

«Мы можем перенастроить наши зенитно-ракетные комплексы, которые должны ее сбивать, мы можем перенастроить и донастроить наши системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты. Мы можем и другие вещи узнать — как она сделана, из какого металла, про составные части этой ракеты, самые уязвимые места этой ракеты, чего она больше всего боится и какие ее самые большие достоинства, чтобы воспользоваться слабостями этой ракеты и принизить ее достоинства на нашей технике, которая будет ей противодействовать, так что это очень хорошая вещь», — поделился полковник.

Баллистические ракеты ATACMS начали поступать на Украину в 2023 году. Эти ракеты, в частности, использовались для атаки на Севастополь 23 июня этого года. В результате удара пострадали порядка 100 человек, двух детей и одного взрослого спасти не удалось.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
GPS
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