Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

В России изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль ракет ATACMS

Система наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS попала в руки российских специалистов, которые приступили к детальному изучению трофея. В их распоряжение поступили блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории специалист по работе с вооружением

РИА Новости впервые публикует кадры внутреннего устройства поставляемых из США на Украину ракет.

Теперь российские эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета и возможности по корректированию ее курса. Это позволит придумать способы эффективной защиты от нее. При этом каким образом детали американской ракеты оказались у российской стороны, не сообщается.

Украина использовала ATACMS для атаки на Севастополь 23 июня

Баллистические ракеты ATACMS начали передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2023 году. Пять этих ракет были выпущены по Севастополю 23 июня, когда одна из них разорвалась над пляжем Учкуевка с отдыхающими. В результате более 150 человек пострадали, еще четверых, в том числе детей, спасти не удалось.

Спустя несколько дней после атаки водолазы МЧС обнаружили близ пляжа три неразорвавшихся суббоеприпаса от ракеты. Кроме того, сообщалось, что у пострадавших в результате удара ВСУ по пляжу в Севастополе были нетипичные раны — они не кровоточили.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости».

В России после этого обвинили США в пособничестве атаке по пляжу с людьми, Минобороны РФ пообещало ответ. Пентагон на это заявил, что пляж не был целью удара украинской армии. При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина сама решает, куда наносить удары.

В США раскрыли опасность ракет ATACMS

ATACMS является оперативно-тактической баллистической ракетой, которую можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. Ее разработала компания Lockheed Martin. О передаче ракет Киеву стало известно в апреле этого года. Как сообщали американские СМИ, последние поставки были с модификацией, которая предполагает радиус поражения до 300 километров.

В прошлом году член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи раскрыл опасность передаваемых Киеву ATACMS. По его словам, поставки этих боеприпасов Украине являются безответственными, так как они представляют угрозу для мирного населения страны.

«Решение администрации [президента США Джо] Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», — отметил он.