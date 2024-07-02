Мантуров сообщил о росте доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК

Показатель составил 27%, отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, выпускаемой предприятиями ОПК, составляет 27%. Об этом рассказал в интервью журналу "Эксперт" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Напомню, что задача, которую поставил президент, имеет четкий ориентир - нарастить к 2030 году долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства организаций ОПК до 50%. Даже сейчас, невзирая на безусловные приоритеты СВО, этот показатель находится на уровне 27%", - сказал Мантуров.

Он также подчеркнул, что некоторые предприятия уже перешагнули планку в 50%. В частности, это госкорпорация "Росатом", Казанский вертолетный завод, компания "ОДК-Сатурн", Балтзавод и верфь "Красное Сормово", "Микрон", Орский машиностроительный завод.