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Названы особенности ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке российской бомбы

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке бомба корректируется в полете

Российская авиабомба ФАБ-3000 способна корректироваться в полете после сброса с самолета, утверждает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности боеприпаса, которым российские силы ударили по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком.

Эти бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Они после выброса самолетом еще корректируются в полете. Но самое ценное то, что самолет не входит в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО), так что безопасное бомбометание для летчиков

Андрей Кошкин

полковник в отставке

«Их уже применяли по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области, об этом много писали западные эксперты. Сами эксперты внутри Украины оценивали их как высокоэффективное оружие, которое появилось у Вооруженных сил Российской Федерации. Основные поражающие действия ФАБ — это действия фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБы с высоты до 16 километров, скорость, как правило, 1200 километров, эта бомба несет в себе более 1300 килограммов тротила», — объяснил он.

Вооруженные силы (ВС) России поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 пункт управления ВСУ в поселке Нью-Йорк. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка». При атаке уничтожено до 60 украинских солдат и 4 автомобиля.

Российские военные впервые начали применять ФАБ-3000 в июне этого года. Первый удар по пункту ВСУ нанесли в населенном пункте Липцы Харьковской области, сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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