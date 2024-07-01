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Военное обозрение

«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев

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Источник изображения: topwar.ru

Визуализация эсминца класса River

28 июня Канада приступила к строительству сразу трех эсминцев класса River, ранее известного как Canadian Surface Combatant (CSC). Первые корабли этого типа будут названы HMC Fraser, Saint-Laurent и Mackenzie.

Всего планируется построить 15 эсминцев. Поставка первого корабля ожидается в начале 2030-х годов, крайнего – к 2050 году. Стоимость программы составляет на данный момент 56-60 млрд канадских долларов [$40,9-43,8 млрд]. Новые эсминцы должны стать основным компонентом морской боевой мощи Канады.

Тип River основан на проекте фрегата Type 26, который строится Британией и Австралией. Как пояснили в военном ведомстве, канадские корабли будут оснащены улучшенными средствами обнаружения подлодок, ультрасовременным радаром и передовым вооружением.

Будучи мощным и многофункциональным кораблем, River станет быстрой, маневренной, противозенитной и противолодочной единицей длительного действия, которая сможет сопровождать более крупные суда флота, конвои или АУГ и защищать их от широкого спектра общих угроз

- пояснили в Минобороны.

Как указывается, новые эсминцы будут на протяжении десятилетий защищать страну и союзников.

Мы начали реализацию крупнейшего судостроительного проекта Канады со времен Второй мировой войны

- заявили в МО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Канада
Проекты
Type 26
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1 комментарий
№1
01.07.2024 19:04
Не, не построят - кризис не позволит. Жрать нечего будет, не до эсминцев станет.
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