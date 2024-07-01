«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев

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Визуализация эсминца класса River
28 июня Канада приступила к строительству сразу трех эсминцев класса River, ранее известного как Canadian Surface Combatant (CSC). Первые корабли этого типа будут названы HMC Fraser, Saint-Laurent и Mackenzie.
Всего планируется построить 15 эсминцев. Поставка первого корабля ожидается в начале 2030-х годов, крайнего – к 2050 году. Стоимость программы составляет на данный момент 56-60 млрд канадских долларов [$40,9-43,8 млрд]. Новые эсминцы должны стать основным компонентом морской боевой мощи Канады.
Тип River основан на проекте фрегата Type 26, который строится Британией и Австралией. Как пояснили в военном ведомстве, канадские корабли будут оснащены улучшенными средствами обнаружения подлодок, ультрасовременным радаром и передовым вооружением.
- пояснили в Минобороны.
Как указывается, новые эсминцы будут на протяжении десятилетий защищать страну и союзников.
- заявили в МО.