«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев

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Визуализация эсминца класса River

28 июня Канада приступила к строительству сразу трех эсминцев класса River, ранее известного как Canadian Surface Combatant (CSC). Первые корабли этого типа будут названы HMC Fraser, Saint-Laurent и Mackenzie.

Всего планируется построить 15 эсминцев. Поставка первого корабля ожидается в начале 2030-х годов, крайнего – к 2050 году. Стоимость программы составляет на данный момент 56-60 млрд канадских долларов [$40,9-43,8 млрд]. Новые эсминцы должны стать основным компонентом морской боевой мощи Канады.

Тип River основан на проекте фрегата Type 26, который строится Британией и Австралией. Как пояснили в военном ведомстве, канадские корабли будут оснащены улучшенными средствами обнаружения подлодок, ультрасовременным радаром и передовым вооружением.

Будучи мощным и многофункциональным кораблем, River станет быстрой, маневренной, противозенитной и противолодочной единицей длительного действия, которая сможет сопровождать более крупные суда флота, конвои или АУГ и защищать их от широкого спектра общих угроз

- пояснили в Минобороны.

Как указывается, новые эсминцы будут на протяжении десятилетий защищать страну и союзников.

Мы начали реализацию крупнейшего судостроительного проекта Канады со времен Второй мировой войны

- заявили в МО.