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Военное обозрение

Обратно к чертежной доске: австралийский фрегат оказался слишком тяжелым

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Источник изображения: topwar.ru

Австралия уверенно встала на путь наращивания боевой мощи своих вооруженных сил. 1 июля текущего года была утверждена программа обновления армии и флота, в рамках которой до 2030 года планируется израсходовать 187,5 млрд долл. только на техническое переоснащение.

В числе уже реализуемых оборонных программ значится строительство фрегатов класса Hunter, девять корпусов которых были заказаны за 24 млрд долл. у британской компании BAE Systems. Основой для корабля послужил Type 26, головной корабль данного проекта, «Глазго», сейчас строится для британского флота. Канада также намерена построить серию из 15 фрегатов Type 26 (за 60 млрд долл.).

При этом были озвучены проблемные моменты, выявившиеся у проекта Hunter. Со слов австралийского издания Financial Review, «у старших морских офицеров начинают возникать опасения, хотя и не столь серьезные как в случае с французскими конструкторами подводных лодок [имеется ввиду заказ на 12 небольших субмарин типа Shortfin Barracuda Block 1A с неясной стоимостью от 36,6 млрд долл.]».

Речь идет об увеличении водоизмещения фрегата с 8 800 до 10 000 тонн, что вызвало беспокойство по поводу стоимости и эксплуатационных качеств. В оборонном ведомстве подтвердили, что фрегат класса Hunter стал длиннее, а его вес увеличился. В BAE Systems признали, что корабль, возможно, должен увеличиться в размерах, но настаивают, что он всё также будет соответствовать требованиям флота.

Как указывается, причиной утяжеления фрегата стало требование австралийской стороны оснастить корабль РЛС CEA Technologies местной разработки. Для обслуживания данного радара необходима боевая система Aegis от Lockheed Martin. Внесение данных поправок повлияло в итоге на ТТХ корабля.

В итоге, со слов Financial Review, «фрегат направляется обратно к чертежной доске».

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Франция
Продукция
Barracuda
Иджис
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Проекты
Type 26
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