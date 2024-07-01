МИД КНДР: Пхеньян полон решимости не допустить укрепление в регионе "азиатской версии НАТО"

Пекин. 30 июня. ИНТЕРФАКС - КНДР готова к наступательным мерам, направленным против укрепления США и их союзниками регионального военного блока, аналогичного НАТО, завил МИД Северной Кореи в воскресенье.

"Мы ни в коем случае не допустим происков, нацеленный на укрепление США и их сателлитами военного блока, который откровенно нарушает обстановку безопасности на Корейском полуострове и серьезно угрожает глобальному миру и стабильности", - говорится в распространенном ЦТАК заявлении отдела по внешней политике МИД КНДР.

В нем подчеркивается: "Мы будем принимать наступательные и подавляющие контрмеры, чтобы надежно защитить суверенитет и интересы безопасности государства, мир в регионе".

Заявление было сделано в связи с завершившимися в субботу первыми трехсторонними военными учениями США, Южной Кореи и Японии, которые проводились в воздухе, на море, включая действия под водой, а также в киберпространстве.

МИД отмечает: "Сейчас международное сообщество единогласно оценивает, что в основе таких учений лежит стратегическая попытка США нагнетать военную напряженность в регионе, оказать давление на Дальний Восток России и окружить Китай".

Он напомнил, что на трехстороннем саммите США, Японии и Южной Кореи в августе прошлого года был принят документ, предусматривающий, что в случае угрозы против любой из трех сторон они будут немедленно реагировать совместно.

"Это по своей сути напоминает принцип коллективной обороны НАТО - в случае если один из членов-государств подвергнется нападению, организация посчитает его нападением на всех и применит оборонные силы", - говорится в заявлении.