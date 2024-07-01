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Военное обозрение

Британская пресса пугает западного обывателя испытаниями в России оружия, «способного уничтожить несколько Хиросим»

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Источник изображения: topwar.ru

Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждается, что в ходе недавних ядерных учений российская армия, помимо прочего, отработала применение мощнейших ракет "Ярс", способных нести ядерные боеголовки и поражать цели на расстоянии 12 тысяч километров.

При этом британская газета отмечает, что учения проходили на фоне обострения и без глубоких противоречий между Россией и странами НАТО, в результате чего отношения между Западом и Востоком достигли самой низкой точки со времен Карибского кризиса 1960-х годов.

Daily Mail раскрывает своим слабо представляющим мощь российских вооружений читателям некоторые широко известные характеристики российских ракет, указывая, что при помощи этих вооружений Россия способна в случае возникновения острой необходимости полностью физически уничтожить всю Европу и США. В частности, один удар "Ярса" способен поразить шесть различных целей, причем взрыв каждой из боеголовок будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная в 1945 году США на Хиросиму.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что недооценка Западом решимости Москвы в отстаивании своих национальных интересов может привести к трагическим и фатальным последствиям.

Учения нестратегических ядерных сил ВС РФ были проведены во многом в качестве ответа на заявления Запада о возможной отправке войск на Украину. В первом этапе были задействованы войска Южного военного округа, во втором — Ленинградского и ВМФ. При этом стоит отметить, что стратегические ядерные вооружения, в том числе ракеты "Ярс", в учениях не участвовали.

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