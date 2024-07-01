На Западе рассказали о страхе НАТО перед возможным шагом РФ в Черном море

Эксперт Меркурис: НАТО опасает решения РФ сбивать западные БПЛА над Черным морем
МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Страны НАТО опасаются, что Россия после атаки ВСУ на Севастополь может принять меры в отношении беспилотной авиации западных стран, патрулирующей акваторию Черного моря, такого мнения придерживается британский эксперт Александр Меркурис.
По мнению аналитика, в перспективе беспилотники западного производства больше не смогут беспрепятственно выполнять в регионе операции по сбору информации.
В этой связи риск Меркурис обратил внимание на возрастающий риск боестолкновений между западными и российскими самолетами в небе над Черным морем.
Накануне радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск производства в России нового типа ракет.