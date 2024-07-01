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В США испытали сменщика ракет ATACMS

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Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP
Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP.

РИА Новости рассказало об испытанной в США ракете Precision Strike Missile

В середине июня в США прошло очередное испытание перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которая должна прийти на смену устаревающим ATACMS. Опытный образец запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. РИА новости раскрыло детали проекта.

Проектом PrSM, запущенным в 2016 году, занимается концерн Lockheed Martin. Пусковые установки у него остались те же, что и у ATACMS — это РСЗО M-142 HIMARS (две ракеты в боекомплекте) и M-270 MLRS (четыре ракеты).

В целом оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) предназначены для поражения целей на расстоянии до 500 километров, то есть являются промежуточным звеном между РСЗО и баллистическими ракетами.

У нынешней системы предусмотрены четыре модификации. Первая необходима для ударов по стационарным целями на расстоянии от 60 до 500 километров. Вторая — Land Based Anti-Ship Missile (LBASM, противокорабельная ракета наземного базирования), прототип которой и испытали сейчас, — работает на дальности до 1000 километров.

В разработке еще модификации с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения укрепленных фортификаций, а также с перспективным воздушно-реактивным двигателем, который увеличивает дальность до полутора тысяч километров.

Впервые система PrSM с дальностью действия 400 километров была поставлена в армию США в декабре 2023 года после сертификации для атак малой дальности. Однако до этих испытаний цели были наземными, а не военно-морскими.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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