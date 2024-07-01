Министр обороны Словакии опроверг заявления о возможном развёртывании базы НАТО в стране

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В Словакии не будет построена военная база Североатлантического альянса. Об этом заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк, комментируя распространившуюся в медийном пространстве информацию соответствующего содержания.

Несколько дней назад в медийном пространстве начали появляться публикации о том, что НАТО планирует создание собственной военной базы на территории Словакии. Заговорил об этом и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако, как оказалось, словацкие власти возможность строительства базы отрицают.

Никакая новая база НАТО не будет построена в Словакии

- заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, выступая в национальном парламенте.

Так чиновник ответил на вопрос депутата Яна Мажгута, который поинтересовался, правда ли в стране построят военную базу, которая будет использоваться Североатлантическим альянсом для переброски вооружений и военной техники на Украину.

Напомним, что после прихода к власти в Словакии правительства действующего премьер-министра Роберта Фицо, Братислава изменила свою позицию относительно украинского конфликта. Фицо выступает с его резкой критикой, придерживается идеи скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, Словакия отказалась более участвовать в передаче вооружений и боеприпасов украинскому режиму, присоединившись, таким образом, к Венгрии, которая также воздерживается от вовлеченности в вооруженный конфликт на Украине.