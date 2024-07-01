Войти
Военное обозрение

Министр обороны Словакии опроверг заявления о возможном развёртывании базы НАТО в стране

469
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Словакии не будет построена военная база Североатлантического альянса. Об этом заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк, комментируя распространившуюся в медийном пространстве информацию соответствующего содержания.

Несколько дней назад в медийном пространстве начали появляться публикации о том, что НАТО планирует создание собственной военной базы на территории Словакии. Заговорил об этом и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако, как оказалось, словацкие власти возможность строительства базы отрицают.

Никакая новая база НАТО не будет построена в Словакии

- заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, выступая в национальном парламенте.

Так чиновник ответил на вопрос депутата Яна Мажгута, который поинтересовался, правда ли в стране построят военную базу, которая будет использоваться Североатлантическим альянсом для переброски вооружений и военной техники на Украину.

Напомним, что после прихода к власти в Словакии правительства действующего премьер-министра Роберта Фицо, Братислава изменила свою позицию относительно украинского конфликта. Фицо выступает с его резкой критикой, придерживается идеи скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, Словакия отказалась более участвовать в передаче вооружений и боеприпасов украинскому режиму, присоединившись, таким образом, к Венгрии, которая также воздерживается от вовлеченности в вооруженный конфликт на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Словакия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
05.06.2008
РОССИЯ НА САЛОНЕ ILА-2008. ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННО ВЫСТУПИЛА В БЕРЛИНЕ
02.06.2008
Совместную работу с ВВС Словакии мы рассматриваем как пилотный проект - генеральный директор РСК "МиГ" Анатолий Белов
08.11.2007
ДОВСЕ: отказ от двойных стандартов
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
03.07.2007
Мораторий на исполнение ДОВСЕ должен активизировать партнеров - Грушко
13.06.2007
В Вене открылась чрезвычайная конференция по ДОВСЕ
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы