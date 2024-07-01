Бойцы ВС России восстановили трофейный украинский дрон «Баба-яга»

МО: бойцы группировки «Днепр» ВС РФ восстановили трофейный дрон «Баба-яга» ВСУ

Бойцы ремонтного батальона 58-й армии группировки «Днепр» ВС России на ореховском направлении в Запорожской области восстановили трофейный дрон «Баба-яга», принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Вылетала на задание "Баба-яга" (беспилотник сельскохозяйственного назначения), видимо, не справился противник с управлением, и дрон запутался в дереве, соответственно саперы аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли на восстановление и модернизацию», — уточнили в оборонном ведомстве.

Также в сообщении указано, что характеристики трофейного беспилотника были улучшены. Так, например, у него повысилась грузоподъемность, специалисты модернизировали и другие его системы.

Ранее стало известно, что российские танкисты используют дроны для корректировки огня при стрельбе с закрытых огневых позиций (ЗОП). Ведение огня с ЗОП позволяет танкам «порвать дистанцию» и работать с гораздо большего расстояния.