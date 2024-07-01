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Военное обозрение

Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II

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Источник изображения: topwar.ru

Centauro II

Минобороны Италии заказало у концерна Iveco-Oto Melara поставку новой партии легких танков Centauro II в размере 28 экземпляров стоимостью €605 млн с той целью, чтобы довести их общее число до 150 единиц. Как полагают в военном ведомстве, такое количество техники этого типа соответствует потребностям армии.

Колесный танк Centauro II 8х8 представляет собой модернизированную версию противотанковой машины Centauro I. Новая модификация была впервые представлена в 2016 году. Она получила цифровые системы связи, более мощный двигатель Iveco Vector 8V Euro III на 720 л.с., улучшенную ходовую часть (иное расположение колес, измененное шасси), обеспечивающую большую устойчивость при ведении огня, и повышенную защиту от мин.

Основным вооружением Centauro II является 120/45-мм пушка с возможностью замены на 105/52-мм орудие. Дополнительно возможна установка пулеметов и гранатометов. Экипаж состоит из трех человек (командир, наводчик, заряжающий). Оптико-электронное оборудование включает панорамный прицел командира, прицел наводчика и резервные средства для действий в неблагоприятных условиях.

Броня Centauro II выдерживает попадание 12,7-мм пуль, в лобовой части – 20-мм, а при дополнительной защите – 40-мм. То есть фактически по этому показателю итальянская техника находится на одном уровне с французской бронемашиной AMX-10RC, которая показала себя крайне плохо на украинском фронте.

Источник изображения: topwar.ru

AMX-10RC

Подразделения ВСУ, оснащенные AMX-10RC, пытались использовать его как боевой танк. Результаты оказались катастрофическими. Броня едва позволяет ему противостоять огню легкого вооружения и крупнокалиберных пулеметов. Самой маленькой 25 или 30-мм пушки достаточно, чтобы пробить AMX-10RC

- говорится во французском издании Meta-defense.

Концепция применения Centauro II идентична AMX-10RC: выполнять роль разведчика, совершать рейды, а при необходимости – бороться с бронетехникой противника, в том числе с танками. Таким образом, обе машины должны находиться на переднем крае, то есть постоянно пребывать под угрозой обстрела минами, артиллерией, ПТУР и прочими средствами поражения.

Как показал опыт применения AMX-10RC – на ближней кромке фронта ему делать нечего. После провального дебюта в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ данная машина практически не встречается на поле боя. На днях в сеть были выложены кадры, на которых AMX-10RC используется ВСУ как средство артподдержки, ведя огонь с закрытых позиций.

В связи с этим выглядит непонятной закупка итальянской армией новой партии Centauro II. Похоже на то, что опыт украинского конфликта так и не научил местное командование ничему новому.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Продукция
AMX-10RC
Компании
Iveco
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1 комментарий
№1
01.07.2024 18:08
Цитата
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
А что там с лёгкими российскими танками "Спрут-СДМ1"?

Украинский опыт не научил, что защита слишком уж хилая и можно использовать такую технику по сути лишь как САУ, то есть для стрельбы с закрытых позиций? Тогда логичней производить только "Лотосы"
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