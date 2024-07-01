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ТАСС

В Китае потребовали от США прекратить перекладывать вину за украинский кризис на КНР

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй подчеркнул, что Китай "решительно выступает против любого неизбирательного применения незаконных односторонних санкций и будет твердо защищать законные права и интересы своих физических и юридических лиц"

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны перестать перекладывать на Китай вину за развязывание украинского конфликта и очернять нормальные торгово-экономические отношения между РФ и КНР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе телефонного разговора с первым заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом.

"США должны прекратить безосновательно очернять Китай, перекладывая на него вину [за развязывание украинского конфликта], а также прекратить препятствовать нормальным торгово-экономическим обменам между Китаем и Россией", - приводятся его слова в сообщении официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Замминистра иностранных дел КНР также подчеркнул, что Китай "решительно выступает против любого неизбирательного применения незаконных односторонних санкций и будет твердо защищать законные права и интересы своих физических и юридических лиц".

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны". 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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