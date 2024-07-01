Глава ССК «Ак Барс»: Пара новых УДК проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будет достроена в Керчи

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Заложенные в Керчи два новых универсальных десантных корабля проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будут достраиваться в Крыму, планов по их передислокации на другие верфи нет. Об этом рассказал глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Мистахову был задан вопрос о возможной смене места достройки двух УДК в связи с закрытием черноморских проливов для военных кораблей, на что глава ССК «Ак Барс» ответил, что таких планов нет. Оба корабля были заложены в Керчи и будут достроены в Керчи. Тем более, что достройка этих кораблей является первоочередной задачей для коллектива завода. Предварительно, первым будет сдан УДК «Иван Рогов» в 2028 году.

Место достройки однозначно меняться не будет. Все технологические работы уже развернуты. Мы находимся в графике строительства. Факторов, которые могли бы сдерживать строительство кораблей проекта 23900, нет. Все идет в плановом порядке

- приводит ТАСС слова Мистахова.

Закладка двух УДК проекта 23900 прошла 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Корабли получили названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Проект УДК разработан Зеленодольским ПКБ. Новые десантные корабли будут иметь водоизмещение 30 тысяч тонн. Каждый вертолетоносец способен нести на борту 16 вертолетов и около тысячи морских пехотинцев. Помимо этого, в доковых камерах корабля могут вмещаться до четырех катеров для десантирования морпехов.