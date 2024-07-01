В Республике Корея заявили, что масштабы помощи Украине зависят от действий России

Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су отметил, что правительство внимательно анализирует последствия саммита России и Северной Кореи

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Масштабы и характер возможной помощи Украине со стороны Республики Корея зависят от действий России после заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Об этом заявил премьер-министр Республики Корея Хан Док Су на симпозиуме "Будущее Корейского полуострова", организованном агентством Yonhap.

"Правительство внимательно анализирует последствия саммита России и Северной Кореи и активно реагирует на дипломатическом и военном уровне. В зависимости от уровня военного сотрудничества России и Севера мы планируем рассмотреть соответствующие меры, включая корректировку рамок нашей помощи Украине", - сказал Хан Док Су в ходе форума. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.

19 июня в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае оборонительной войны. На следующий день начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что власти проведут повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках вооружений на Украину.

23 июня он заявил, что Республика Корея не будет придерживаться каких-то ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия передаст КНДР современные военные технологии. 21 июня неназванный сотрудник администрации президента Республики Корея рассказал агентству Рёнхап, что характер и масштаб поставок оружия на Украину зависит от степени развития отношений РФ и КНДР.