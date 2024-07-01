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Военное обозрение

На саммите Евросоюза приняты новые решения по военной поддержке Украины и ужесточению антироссийских санкций

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Источник изображения: topwar.ru

Прошедший в Брюсселе саммит Евросоюза ожидаемо завершился принятием решений по увеличению военной помощи Украине и ужесточению экономических санкций против нашей страны. Кроме того, были приняты решения и по увеличению расходов на оборону самих европейских государств.

Европейский совет выступил за поставки Украине новых партий боеприпасов, ракет, а также систем противовоздушной обороны. Соответственно, потребуются и новые финансовые вложения со стороны стран – участниц Евросоюза. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что к расходам на оборону европейских стран в ближайшие десять лет придется приплюсовать еще 500 миллиардов евро.

В то же время, европейские страны не пришли к единому мнению по вопросу о выделении Украине кредита на 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных активов Российской Федерации. Многие страны выступают против такого решения, справедливо опасаясь последствий такого наглого присвоения чужого имущества. И это не только реакция со стороны Москвы, но и возможный вывод активов из европейских стран незападными государствами.

Также на саммите было принято решение о разработке нового режима антироссийских санкций. На этот раз санкции будут вводить за некую «дестабилизирующую деятельность» Российской Федерации за рубежом. Досталось от Евросоюза и Грузии, которая вроде как всегда воспринималась в качестве одного из ключевых партнеров Запада на постсоветском пространстве.

Тбилиси напомнили, что процесс приема в Евросоюз может быть приостановлен из-за принятия закона об иностранных агентах. Напомним, что во многих западных государствах действует весьма жесткое законодательство относительно иностранных агентов, однако Грузии иметь собственный закон, регулирующий данную сферу, западные страны не позволяют.

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