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Университет Глобального Юга может быть создан по инициативе Китая. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин, который побывал на торжественном мероприятии в честь 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования.

Как известно, Глобальным Югом называют страны Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас они противопоставляются «коллективному Западу», который хочет сохранить доминирующее положение и продолжать эксплуатировать страны Глобального Юга. Китай, в свою очередь, стремится к консолидации стран Глобального Юга.

Инициатива по созданию университета предполагает, в том числе, и выплаты Пекином стипендий талантливым студентам из других стран. Си Цзиньпин выразил готовность эти стипендии платить. Кроме того, он заявил о том, что может быть создан специальный фонд Глобального Юга, в рамках которого Китай будет вкладывать определенные суммы на развитие конкретных направлений деятельности.

Таким образом, китайские власти продолжают курс на расширение своего влияния в незападных странах, в первую очередь в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Известно, к примеру, что китайские компании давно работают на Африканском континенте, сейчас Китай активно обозначает свое присутствие и в Латинской Америке.

Растущее влияние КНР на страны Глобального Юга беспокоит США и их союзников, однако противопоставить этому они ничего не могут. Гегемонистская и неоколониальная политика стран «коллективного Запада» вызывает раздражение и возмущение в Азии, Африке и Латинской Америке, и естественно, что государства Глобального Юга тяготеют к альтернативному центру силы, которым сейчас является Китай.