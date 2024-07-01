Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации США с БПЛА

В Минобороны России ранее отметили возросшую интенсивность полетов стратегических американских дронов США, которые ведут разведку

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В МО РФ отметили возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над Черным морем, которые ведут разведку и целеуказание поставляемому странами Запада Вооруженным силам Украины высокоточному оружию для ударов по России.

"Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС РФ.