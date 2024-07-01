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Азербайджан получил первый военно-транспортный самолёт C-27J NG Spartan

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26 июня 2024 года в международном аэропорту Баку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был официально представлен первый полученный военно-воздушными силами Азербайджана турбовинтовой военно-транспортный самолёт C-27J NG Spartan производства итальянской компании Leonardo. Самолет имеет бортовой номер "60 белый".

Первый полученный ВВС Азербайджана военно-транспортный самолёт Leonardo C-27J NG Spartan (бортовой номер "60 белый"). Баку, 26.06.2024 (с) Anadolu

В мероприятии приняли участие министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли и президент компании Leonardo Стефано Понтекорво.

Компания Leonardo 8 июня 2023 года подписала контракт на поставку ВВС Азербайджана нераскрываемого количества турбовинтовых военно-транспортных самолётов Leonardo C-27J Spartan.

Азербайджан таким образом стал 18-м получателем самолётов семейства C-27J, и поставленный ему самолёт стал 89-м серийным поставленным самолётом С-27J (плюс были построены два опытных образца). С 2020 года в серийном производстве находятся самолёты версии C-27J NG (Next Generation), которые отличаются от базовой версии установкой винглетов на крыльях, обновленным комплексом авионики и навигационного и связного оборудования и новым оборудованием кабины пилотов. Получателем первых двух самолётов С-27 NG в 2021 году стала Туркмения.

Первый полученный ВВС Азербайджана военно-транспортный самолёт Leonardo C-27J NG Spartan (бортовой номер "60 белый"). Баку, 26.06.2024 (с) president.az

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Италия
Туркменистан
Продукция
C-27J
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год
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