Туркмения получила первый военно-транспортный самолет C-27J NG

Как сообщили споттерские ресурсы, 6 июня 2021 года из итальянского аэропорта Турин-Казелле в Туркмению вылетел первый построенный итальянской компанией Leonardo для военно-воздушных сил Туркмении турбовинтовой военно-транспортный самолет C-27J Spartan. Самолет имеет бортовой номер "20 синий" и итальянский военный номер CSX62319, но пока не несет опознавательных знаков. Судя по наличию на самолете винглетов на крыльях, Туркмения получила первый борт новой модификации C-27J NG (Next Generation).

Вылет из итальянского аэропорта Турин-Казелле в Туркмению первого построенного для ВВС Туркмении военно-транспортного самолета Leonardo C-27J NG Spartan (бортовой номер "20 синий", итальянский военный номер CSX62319), 06.06.2021 (с) Alessandro Maggia / Torino Airport LIMF Aircraft Spotting / www.facebook.com/LIMFaircraftspotting

Напомним, что военно-транспортный самолет Leonardo C-27J без опознавательных знаков был продемонстрирован на туркменском аэродроме Мары-2 во время устроенной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 3 мая 2018 года тогдашней "внезапной проверки боеготовности" вооруженных сил республики. Тогда же были там продемонстрированы в единичных экземплярах военно-транспортный самолет Airbus C295M и учебно-боевой самолет Leonardo М-346 Master. Видимо, тогда данные самолеты были также предоставлены туркменской стороне во временное пользование производителями для испытаний и оценки.

Видимо, за этим и последовали в 2019 году неоглашавшиеся контракты с итальянской стороной на приобретение Туркменией шести самолетов М-346, а также неизвестного количества (возможно, двух) самолетов C-27J. При этом, видимо, Туркмения стала стартовым заказчиком новых версий этих самолетов - C-27J NG и боевой М-346FA. Согласно ежегодному отчету министерства иностранных дел Италии итальянскому Сенату об экспорте из Италии вооружения и военных материалов в 2019 году, Туркмения в 2019 году получила от итальянского правительства экспортных лицензий на итальянскую продукцию военного назначения на сумму 446,1 млн евро.

Сообщалось, что первый самолет С-27J NG (итальянский военный номер CSX62319), построенный, предположительно, для Туркмении, был выкачен на предприятии Leonardo (бывший завод Alenia Aermacchi) в Турине 11 ноября 2020 года и совершил там первый полет 8 декабря 2020 года.

Ранее Leonardo сообщила, что поставит в 2021 году первый самолет новой модификации C-27J NG (Next Generation) неназываемому заказчику. Помимо установки винглетов на крыльях, C-27J NG отличается от базовой версии также обновленным комплексом авионики и навигационного и связного оборудования и новым оборудованием кабины пилотов.

Вылет из итальянского аэропорта Турин-Казелле в Туркмению первого построенного для ВВС Туркмении военно-транспортного самолета Leonardo C-27J NG Spartan (бортовой номер "20 синий", итальянский военный номер CSX62319), 06.06.2021 (с) Alessandro Maggia / Torino Airport LIMF Aircraft Spotting / www.facebook.com/LIMFaircraftspotting