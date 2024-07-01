Войти
Военное обозрение

«Этот огонь достигнет и вас»: Турция обвинила Кипр в поддержке израильской военной операции

478
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Проводимая Тель-Авивом военная операция в Секторе Газа грозит втянуть в свой оборот новые страны. Израильские войска готовятся к вторжению в Ливан. В случае начала интервенции выгодным плацдармом для авиации ЦАХАЛ может стать расположенный в 200 км Кипр. По всей видимости, Никосия склонна выступить в такой роли.

Открытие кипрских аэропортов и баз с целью нападения на Ливан будет означать, что правительство Кипра является участником войны

- указал лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла.

В ответ на это заявление Евросоюз, членом которого является Кипр, высказал лишь «серьезную озабоченность за последствия в регионе».

Ливан может рассчитывать на нашу поддержку, как и Кипр

- отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напротив, в МИД Греции заняли жесткую позицию:

Абсолютно неприемлемо угрожать суверенному государству ЕС. Мы на стороне Кипра, и мы все будем вместе противостоять всевозможным глобальным угрозам, исходящим от террористических организаций.

В условиях развернувшихся «страстей» вокруг Кипра, треть острова которого находится под контролем Турции, резко начала проявлять активность Анкара, до этого момента старавшаяся не вмешиваться в палестинский конфликт. Основанием для обвинений стала, как было указано турецкой стороной, поддержка, оказываемая Никосией Тель-Авиву.

Мы часто видим в отчетах спецслужб, что некоторые страны используют Южный Кипр в качестве своей базы, особенно для операций в Газе. Если вы участвуете в продолжающихся войнах на Ближнем Востоке, этот огонь достигнет и вас. И поскольку мы живем в одной географической зоне, она дойдет и до нас. Мы советуем держаться подальше от конфликта

- заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Израиль
Кипр
Ливан
Турция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
18.10.2021
Восточное Средиземноморье: Франция сталкивается с постоянно растущей мощью России (Le Monde, Франция)
14.09.2020
Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
09.03.2020
У Анкары растут непомерные аппетиты
14.04.2016
Газовый карлик Европы
05.03.2014
Накануне большой войны
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы