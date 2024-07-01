«Этот огонь достигнет и вас»: Турция обвинила Кипр в поддержке израильской военной операции

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Проводимая Тель-Авивом военная операция в Секторе Газа грозит втянуть в свой оборот новые страны. Израильские войска готовятся к вторжению в Ливан. В случае начала интервенции выгодным плацдармом для авиации ЦАХАЛ может стать расположенный в 200 км Кипр. По всей видимости, Никосия склонна выступить в такой роли.

Открытие кипрских аэропортов и баз с целью нападения на Ливан будет означать, что правительство Кипра является участником войны

- указал лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла.

В ответ на это заявление Евросоюз, членом которого является Кипр, высказал лишь «серьезную озабоченность за последствия в регионе».

Ливан может рассчитывать на нашу поддержку, как и Кипр

- отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напротив, в МИД Греции заняли жесткую позицию:

Абсолютно неприемлемо угрожать суверенному государству ЕС. Мы на стороне Кипра, и мы все будем вместе противостоять всевозможным глобальным угрозам, исходящим от террористических организаций.

В условиях развернувшихся «страстей» вокруг Кипра, треть острова которого находится под контролем Турции, резко начала проявлять активность Анкара, до этого момента старавшаяся не вмешиваться в палестинский конфликт. Основанием для обвинений стала, как было указано турецкой стороной, поддержка, оказываемая Никосией Тель-Авиву.

Мы часто видим в отчетах спецслужб, что некоторые страны используют Южный Кипр в качестве своей базы, особенно для операций в Газе. Если вы участвуете в продолжающихся войнах на Ближнем Востоке, этот огонь достигнет и вас. И поскольку мы живем в одной географической зоне, она дойдет и до нас. Мы советуем держаться подальше от конфликта

- заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.