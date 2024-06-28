"Воздушная Прохоровка". Ждать ли в августе генерального сражения России и Украины ?

Полковник Ходаренок: генерального сражения в воздухе с ВСУ летом не будет

Сегодня как в российском, так и украинском экспертном сообществе распространено мнение, что этим летом произойдет «генеральное сражение» спецоперации, которое определит ее ход и исход. В связи с поставками многофункциональных истребителей F-16 наблюдатели ждут решающей схватки за господство в небе Украины. Как будет развиваться обстановка в ближайшее время, в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Наблюдатели с той и с другой стороны полагают, что в августе-сентябре 2024 года между Россией и Украиной состоится решающая (в связи с поставками многофункциональных истребителей F-16) схватка за господство в воздухе. Эта битва, по мнению многих специалистов, определит весь дальнейший ход специальной военной операции и позиции сторон в ходе дальнейшего дипломатического решения конфликта. Предстоящее противостояние Воздушно-космических сил ВС РФ и Воздушных сил ВСУ называют воздушным сражением. Разберемся, насколько точным может быть подобный прогноз. Но для начала уточним, какова в настоящее время обстановка на переднем крае.

Где стремительные прорывы и танковые рейды?

У российской общественности периодически возникают вопросы - а почему продвижение войск РФ в ходе специальной военной операции подчас составляет всего несколько сот метров в сутки, а штурм и овладение небольшими райцентрами по времени растягиваются на много месяцев? К примеру, бои за Часов Яр начались еще в апреле этого года (город не взят до сих пор), а штурм Бахмута продолжался более года.

Несколько лет назад военная наука на темы продвижения войск в ходе боевых действий смотрела несколько иначе. К примеру, по недавним нормативам глубина ближайшей задачи в ходе наступательной операции оперативно-стратегического объединения достигала 200 км. Выйти же на рубеж выполнения ближайшей задачи предполагалось в течение 7-10 суток со средним темпом наступления до 20 км в сутки. Да и в целом предполагалось, что размах фронтовых наступательных операций (операций оперативно-стратегических объединений) будет составлять по глубине до 400 км, ширине - до 500 км, продолжительность их составит 15-20 суток, а средний темп наступления будет достигать до 20 км в сутки.

По сегодняшним меркам подобные цифры выглядят совершенно невероятными. Что же произошло и как можно выйти из этого позиционного тупика?

В не столь далеком прошлом прорыв обороны противника планировался так: определялся участок прорыва, там сосредотачивалась группировка артиллерии с плотностью 250-300 стволов на один километр фронта, на грунт выкладывалось несколько боекомплектов снарядов, скрытно от противника сосредотачивались ударные группировки войск. Артиллерия в ходе артподготовки просто в ноль размолачивала передний край противника, атакующие части и соединения выходили в район расположения артиллерийских подразделений противника, затем в сражение вводились в подвижные группы фронта и начиналось преследование разгромленного и беспорядочно отступающего противника.

Противостоящие стороны видели в бинокли и стереотрубы разве что передний край друг друга. В некоторых случаях данные (отнюдь не исчерпывающие) получали воздушной и войсковой разведкой. Теперь действовать подобным образом практически невозможно. Возможные замыслы, сроки перехода в наступление и вероятные направления ударов определяются современными средствами разведки. Трудно скрыть деятельность штабов, войск, военных объектов и ввести противника в заблуждение относительно состава, состояния и действий войск при подготовке и уже во время боевых действий или операций. Внезапные действия крупных группировок войск практически исключены.

Украина с помощью самых современных средств разведки США и государств-участников НАТО может установить состав, время и районы развертывания ударных группировок войск ВС РФ, выявить подход резервов из глубины, их состав, районы сосредоточения, возможные направления и сроки ввода в сражение, состав авиационной группировки, ее базирование и возможности, систему ПВО, выявить местоположение пунктов управления, узлов связи и важнейших объектов тыла.

Для этого используются космическая разведка (оптоэлектронная, детальная и обзорная, радио и радиотехническая), агентурная, воздушная (в первую очередь с помощью БЛА).

Без всякого преувеличения, сегодня над полем боя господствуют беспилотные летательные аппараты, которые практически в полном объеме контролируют тактическую зону обороны. Все как на ладони.

Личный состав, вооружение и военная техника находятся практически под непрерывным огневым воздействием барражирующих боеприпасов. Порой на каждого отдельно взятого солдата приходится по два-три атакующих дрона. По этим причинам бойцы всячески избегают открытых пространств и действий в составе даже небольших групп.

Более того, уже наблюдается сопровождение дронов-бомбометателей БЛА-истребителями и в небе завязываются воздушные бои между беспилотными летательными аппаратами противоборствующих сторон.

В подобной обстановке сосредоточить, к примеру, 300 стволов артиллерии на один километр фронта с выкладкой на грунт до пяти боекомплектов снарядов просто нереально. БЛА гоняются за каждой отдельно взятой самоходной артиллерийской установкой, а контрбатарейная борьба противника делает проблематичным размещение артиллерии, к примеру, на дистанциях от четырех-шести км от переднего края, требуемых для надежного огневого поражения неприятеля. Боевое применение артиллерии сегодня выглядит так - стремительно выдвинулся на заранее выбранную огневую позицию, произвел несколько выстрелов - и тут же отошел в безопасный район. Примерно так же выглядит и боевое применение танковых войск.

Чтобы в подобных условиях надежно взломать оборону противника и добиться результатов оперативного масштаба, надо решить несколько важных задач.

Господство в эфире и в воздухе

Для начала надо выиграть битву в эфире, то есть завоевать превосходство в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника, снизить эффективность его боевых средств, оружия и разведки, обеспечить устойчивость работы своих радиоэлектронных средств. Надо в полном объеме подавить радиолинии управления ПВО, радионавигационные системы и УКВ радиосетей управления и наведения авиации, артиллерией и ракетными войсками, группировками противника.

Сегодня это одна из наиважнейших задач, и без ее решения никакие наступательные действия невозможны. Для этого требуются многочисленные части и соединения РЭБ, оснащенные самой современной техникой.

Чтобы завоевать в ходе вооруженного конфликта превосходство в воздухе, без которого не может быть успешного ведения вооруженной борьбы, надо, как минимум, нанести поражение авиационным и противовоздушным группировкам противника.

Для этого, помимо ударной авиации, надо иметь самолеты-постановщики помех, действующие из зон барражирования. Кроме того, в боевом составе ВКС должны быть самолеты-постановщики помех, находящиеся в боевых порядках ударных групп оперативно-тактической и Дальней авиации, то есть самолеты, сравнимые по своим летно-техническим характеристикам с боевыми машинами ОТА и ДА.

Для борьбы с зенитными ракетными и радиотехническими подразделениями противника (а их уничтожение одна из важнейших задач в ходе борьбы за господство в воздухе) в составе ВКС должны быть специальные подразделения оперативно-тактической авиации (многофункциональных истребителей), предназначенные и обученные исключительно для борьбы с ЗРК и ЗРС противника. Эти боевые машины должны быть оснащены самой современной разведывательной аппаратурой и соответствующими средствами поражения.

Повторим еще раз, без превосходства в воздухе в современных условиях не может быть успешных наступательных действий оперативного и оперативно-стратегического масштаба. Пока российская авиация не станет безраздельно царить в небе над всей Украиной, продвижение российских общевойсковых частей и соединений будет измеряться сотнями метров и в лучшем случае километрами. Отдельно взятая задача, помимо всего прочего, - борьба с БЛА всех типов.

Будет ли "воздушная Прохоровка"?

Теперь несколько слов о решающей схватке за господство в воздухе, которая по оценке наблюдателей должна состояться в небе Украины в ближайшее время. Ее часть экспертов называют иногда битвой, иногда воздушным сражением. Порой договариваются даже до того, что это противостояние в воздухе станет прямым столкновением между Россией и НАТО в воздушном пространстве.

Однако количество F-16, которое получат в ближайшее время Воздушные силы Украины, будет, по всей видимости, невелико. Скорее всего, не более двух эскадрилий.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

И речь в данном случае не может идти ни о «воздушных сражениях», ни о «битвах», не говоря уже о воздушных операциях. Скорее всего, предстоящие схватки российских истребителей и F-16 правильнее будет называть воздушными боями. И разговоров в подобных условиях о борьбе за превосходство в воздухе с украинской стороны идти не может.

Несмотря на то, что поставки F-16 существенно усилят боевые возможности Воздушных сил Украины, говорить о том, что эти многофункциональные истребители (да еще в том количестве, которое будет передано Украине) приведут в 2024 году к перелому в спецоперации явно преждевременно. Это не вопрос этого лета.

Что касается возможного прямого столкновения между Россией и НАТО в воздушном пространстве, о котором утверждает ряд экспертов, то слухи явно преувеличены. На данном этапе НАТО не намерено вступать в вооруженный конфликт на Украине.

Если в августе-сентябре 2024 года и произойдут какие-либо события на переднем крае, существенно меняющие обстановку в ходе специальной военной операции, то это будет отнюдь не «воздушная битва» между Су-30СМ2 и F-16. Да еще и

очень спорный вопрос, покажут ли свои лучшие качества американские истребители в небе над Украиной.

Как правило, победа в вооруженном противостояния остается за той армией, которая в нужный момент и в нужном месте введет в бой хорошо подготовленные стратегические резервы, обеспечив их действия скоординированными усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск. Генеральное сражение приводило к требуемому результату (да и то не всегда) в войнах в лучшем случае до середины XIX века.

Как известно, победа над сильным противником в вооруженном противоборстве большого масштаба не может быть достигнута одноразовым стратегическим усилием. Так что разговоры о «генеральном сражении», которое определит ход и исход СВО в августе-сентябре этого года выглядят не более чем мнением отдельных дискутантов. Действительность на полях сражений на порядок сложнее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок