Потребность ИИ в энергии удвоится к 2030 году

The Register: энергопотребление ИИ удвоится за несколько лет

Центры обработки данных (ЦОД) будут потреблять повышенное количество энергии из-за вычислений искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Register.

Журналисты медиа сослались на отчет агентства Rystad Energy, в котором говорится, что к 2030 году ЦОД в США будут потреблять 307 тераватт-часов. Это более чем в два раза больше, чем дата-центры потребляли в 2023 году, — около 130 тераватт-часов.

Причина быстрого увеличения энергопотребления за несколько лет заключается в вычислениях для искусственного интеллекта, которыми сейчас все чаще занимаются ЦОД. Специалисты Rystad Energy отметили, что из-за увеличения потребностей дата-центров нужно более активно переходить на возобновляемые источники энергии — из-за их масштабируемости и растущей жизнеспособности.

По словам журналистов, прогноз Rystad Energy не является самым пессимистичным. Так, в опубликованном в апреле отчете Goldman Sachs говорится, что к 2030 году энергопотребление в ЦОД утроится. В свою очередь, глава Arm Рене Хаас неоднократно заявлял, что из-за растущего интереса к ИИ четверть всей электроэнергии США будет направлена на центры обработки данных.

Ранее специалисты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) нашли способ значительно повысить энергоэффективность компьютеров. Ученые предложили использовать нейроморфные вычисления и туннельные полевые транзисторы.