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Найден способ повысить энергоэффективность суперкомпьютеров

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Фото: Vincent West / Reuters
Фото: Vincent West / Reuters.

Nature: нейроморфные вычисления позволят компьютерам стать энергоэффективнее

Специалисты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) нашли способ значительно повысить энергоэффективность компьютеров. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

По словам ученых, компьютеры, задействованные в сложных вычислениях, значительно превосходят возможности человеческого мозга. Однако их энергоэффективность на четыре порядка или в 10 тысяч раз хуже. Инженеры предложили создавать компьютеры на основе нейроморфных вычислений, чтобы они потребляли меньше энергии.

В материале говорится, что в человеческом мозге обработка данных происходит параллельно с участием множества нейронов с низким потреблением энергии. Ученые предложили применять при создании машин туннельные полевые транзисторы (TFET) на основе дихалькогенидов переходных металлов (TMD).

Предложенная специалистами система запускается только тогда, когда есть входные данные для обработки. Также они заметили, что в суперкомпьютерах большая часть энергии теряется из-за утечек, когда конкретная цепь находится в выключенном состоянии. Исследователи посчитали, что утечек будет меньше, если использовать туннельные транзисторы с меньшим током.

«Как только эта платформа будет реализована, она сможет довести энергопотребление чипов до двух порядков по сравнению с человеческим мозгом», — заявили авторы исследования. Таким образом, мозг будет эффективнее компьютера всего в 100, а не в 10 тысяч раз.

В начале июня инженер Марина Минникова в колонке для издания VentureBeat объяснила, почему человек всегда будет превосходить искусственный интеллект (ИИ). По ее словам, преимущества человека заключаются в креативности, эмпатии и возможности обладать лидерскими качествами.

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