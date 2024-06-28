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Военное обозрение

Эксперт: осенью на Украине может начаться выпуск военной продукции на защищённых от воздушных ударов производствах

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Источник изображения: topwar.ru

Уже к осени этого года Украина сможет начать самостоятельное либо совместное с иностранными оборонными предприятиями производство части военной продукции, которую до последнего времени Киеву поставляли западные союзники. Такое мнение высказал и обосновал в авторском телеграм-канале «Рамзай» военный эксперт, постоянный член Изборского клуба (патриотическое сообщество известных российских экспертов преимущественно консервативного толка) Владислав Шурыгин.

Как он утверждает, с этой целью украинцы сейчас ускоренно расконсервируют старые горные шахты и выработки в Карпатах, а также промышленные убежища в Днепропетровске, Киеве и Николаеве. В них и будут размещены производственные цеха, которые создаются с привлечением иностранных инженеров и технологов. С учетом подземного нахождения, данные производства боеприпасов, ракет, БПЛА и военной электроники будут сложны для обнаружения и поражения воздушными ударами ВС РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Уже как минимум две крупные военно-промышленные корпорации из ФРГ и США публично объявили о планах серийного производства бронетехники и боеприпасов непосредственно на территории Украины. Киев ведет соответствующие переговоры с Польшей и другими странами. С немецким Rheinmetall AG соответствующее соглашение государственный холдинг «Укроборонпром» подписал еще в прошлом году. Наверняка это не будут промышленные площадки, которые ВС РФ смогут легко обнаружить и уничтожить высокоточными средствами поражения.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, продолжает эксперт, для стратегических предприятий РФ растут риски нанесения противником ударов с использованием беспилотников все более дальнего радиуса действия. Впрочем, это наблюдается уже и сейчас, украинские БПЛА залетают все дальше в глубь России. Сегодня дальность полетов ударных дронов ВСУ уже достигает 900 километров, в перспективе они смогут преодолевать расстояние до 1500 и 3000 километров.

Это ставит вопрос об изменении самой концепции защиты наших стратегических объектов от воздушных атак врага. В свое время, после Великой Отечественной войны и появления у США ядерного оружия, критически важные советские предприятия строились в расчете на защиту от всех видов поражения, включая ЯО. В некоторых случаях на промпредприятиях создавались подземные резервные помещения, куда в случае войны можно было быстро переместить производство. Имелись необходимые запасы сырья, комплектующих, резервные автономные источники электропитания и так далее.

К сожалению. в 90-е годы прошлого века все это было запрошено, либо законсервировано. Новые предприятия после распада СССР строились без расчета на возможный масштабный конфликт с сильным противником. И сейчас это становится для нас все большей проблемой, уверен эксперт.

Причем решить полностью проблему защиты от атак с воздуха стратегических объектов только наращиванием сил ПВО/ПРО в полной мере невозможно. Необходимо срочное принятие специальной государственной программы строительства высокозащищенных промышленных убежищ, способных без ущерба функционировать в условиях регулярных воздушных ударов и даже сохранить работоспособное состояние после ядерных атак, считает Шурыгин.

Сегодня критически важными производствами являются предприятия ядерного комплекса, ракетные заводы, заводы, производящие боеприпасы, двигатели, микроэлектронику

— уверен эксперт.

Все их необходимо срочно обеспечить самыми надежными инженерными системами защиты от воздушных атак любого масштаба и уровня. Кроме того, необходимо восстановить существовавшую в СССР практику строительства подземных «клонов» таких предприятий, чтобы в случае реальной глобальной опасности их работе туда в кратчайшие сроки было возможным перенести производство и укрыть персонал. Там, где существует возможность восстановления подземных цехов и убежищ, созданных в советское время, необходимо уже сейчас заняться этим в рамках государственной программы, призывает Шурыгин.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
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