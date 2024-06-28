Предложение для Киева, активы РФ и лицемерие США. О чем рассказал Медведев на ПМЮФ

Мирная инициатива России по урегулированию на Украине имеет срочный характер, последующие переговоры будут проходить на худших для Киева условиях, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ценность международного права, похищение Западом российских активов и несправедливость продвигаемого США миропорядка стали основными темами его выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

ТАСС собрал ключевые заявления политика.

Современный миропорядок

Концепция продвигаемого Западом "порядка, основанного на правилах", - это "суррогатное понятие" и "уродливый Франкенштейн" международного права, который служит цели гегемонии США.

Международное право "не допускает навязывания норм против воли и согласования государств". Природа порядка, основанного на правилах, прямо противоположная, "это чистый, выражаясь по-латыни, диссенсус, стало быть - принуждение".

Вседозволенность и "обслуживание собственной исключительности" - это и есть "американские правила".

США в какой-то момент посчитали, что выиграли холодную войну - это очень серьезное заблуждение: "Они ее не выиграли. Более того: они в шаге от проигрыша".

Специальная военная операция

Проведение специальной военной операции соответствует международным правовым нормам как частный случай "превентивной самообороны".

При этом Запад вовлечен в украинский конфликт, хотя не имеет на это правовых оснований: "Безусловно, мы должны будем сделать все, чтобы они понесли за это ответственность, ответственность и моральную, и, не в меньшей степени, юридическую".

Мирная инициатива, оглашенная президентом РФ Владимиром Путиным, "естественно, носит срочный характер". Последующие переговоры "будут уже проходить на худших условиях".

Урегулирование конфликта на Украине "невозможно без снятия всех санкций с РФ".

Санкционный шторм

Санкции - "это хитрая и хорошо продуманная игра Вашингтона против интересов Европы". И это наконец начали понимать в Евросоюзе.

Односторонние санкции, с помощью которых США пытаются обеспечить мировое господство, стали "инструментом для политического принуждения всех непокорных этому самому пресловутому порядку, основанному на правилах".

Даже в период холодной войны Америка вела себе гораздо сдержаннее, так открыто не говорила о своих интересах. Поведение США - это "трезвый и холодный расчет. "Главная цель этого санкционного шторма - нанести максимальный ущерб как можно большему числу людей из ненавистных для них стран. И, кстати, не только им, но и даже своим союзникам".

Необходимо ускорить процесс принятия решения по разработке реестра причиненного России санкциями ущерба.

Отчуждение российских активов

Законодательство многих государств, в том числе западных, закрепляет абсолютный иммунитет активов центробанков.

"Не существует различий, с точки зрения иммунитета, между активами центральных банков и доходом от них. Все попытки доказать обратное - это правовой произвол".

Хищение государственных активов при определенных условиях "может быть квалифицировано как агрессия" и даже "стать casus belli (лат. "повод для войны" - прим. ТАСС), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону".

Непризнание иммунитетов государств и должностных лиц, как в случае с выдачей МУС ордеров на арест в адрес бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, - также может быть шагом "к началу войны, а в некоторых ситуациях даже мировой войны".

Справедливый миропорядок