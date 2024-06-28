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ТАСС

Посол США в КНР заявил, что оборонно-промышленная база РФ стала сильнее с начала СВО

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Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода
Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

Эксперты Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны ранее пришли к выводу, что санкции, которые страны Запада вводили и вводят против России, не оказывают эффекта на работу ее военно-промышленного комплекса

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Оборонно-промышленная база России намного сильнее, чем была до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил посол США в КНР Николас Бернс.

"Эта оборонно-промышленная база [РФ] гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта]", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Ранее эксперты Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) пришли к выводу, что санкции, которые западные страны вводили и вводят против России, не оказывают достаточно сильного эффекта на работу ее военно-промышленного комплекса. 

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