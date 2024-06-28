Войти
Lenta.ru

ИИ удалось сдать экзамены в университет незамеченным

213
0
0
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

The Guardian: ИИ удалось сдать экзамены вместо студентов и остаться незамеченным

Специалистам Университета Рединга (Великобритания) удалось обмануть своих коллег с помощью написанных искусственным интеллектом (ИИ) экзаменационных работ. Об этом сообщает газета The Guardian.

В рамках эксперимента энтузиасты создали поддельные личности студентов и отправили от их имени экзаменационные работы, решенные чат-ботом ChatGPT. В материале говорится, что университетские преподаватели не заметили обмана и поставили работам высокую оценку.

По словам исследователей, их коллеги отметили ошибки только в одной работе из 33. В среднем оценки у фейковых студентов были выше, чем у реально обучающихся в университете. Специалисты подытожили, что ИИ удалось успешно сдать экзамены и остаться незамеченным.

В материале говорится, что университетам по всему миру стоит более тщательно проверять экзаменационные и научные работы, подготовленные студентами. Вероятно, ряду образовательных учреждений придется отказаться от практики принимать зачеты и экзамены онлайн. Исследователи отметили, что ИИ стал еще лучше подражать человеку. В частности, чат-бот от OpenAI научился применять абстрактное мышление.

В конце июня немецкий автогигант Volkswagen рассказал, что в его автомобилях появилась поддержка чат-бота ChatGPT. Большая часть функций ИИ будет работать без доступа к интернету.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Volkswagen
Проекты
AI
Похожие новости
30.12.2009
Год "Эгиды"
06.08.2009
Боевые роботы все еще слишком тупы
05.06.2009
Специалисты ЦАГИ представили европейским партнерам итоги первого года работы по проекту SADE
27.03.2008
Андрей Глебов: "Интерполитех" способствует укреплению позиций России на мировом рынке полицейской и специальной техники"
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
12.03.2007
Таинственное пятое поколение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.