ChatGPT появился в автомобилях

Engadget: в автомобили Volkswagen добавили чат-бота ChatGPT

Немецкий автогигант Volkswagen рассказал, что в его автомобилях появилась поддержка чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание Engadget.

Популярный чат-бот будет работать вместе с голосовым помощником IDA, который ранее был интегрирован в автомобили Volkswagen. По словам представителей корпорации, автолюбители смогут «более естественным языком» общаться с голосовым ассистентом, получать советы и помощь по различным темам. В Volkswagen анонсировали появление чат-бота в своих машинах в начале года.

Поддержку ChatGPT добавили в новые автомобили Golf, Tiguan и Passat, а также в линейку электрических кроссоверов Electric ID. В настоящий момент чат-бот работает только в Европе, однако в будущем его добавят для клиентов из Северной Америки.

По словам представителей компании, чат-бот может выполнять различные задания — от предоставления рекомендаций о туристических достопримечательностях до решения математических задач. При этом водителю не придется отвлекаться от дороги. Большая часть функций будет работать без доступа к интернету, однако в ряде случаев ChatGPT может обратиться к облачному серверу.

Ранее стали известны детали соглашения между корпорацией Apple и стартапом OpenAI, который является создателем чат-бота ChatGPT. Так, Apple не будет платить своему партнеру — стороны посчитали сотрудничество «взаимовыгодным и без денег».