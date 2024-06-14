Раскрыты детали соглашения между Apple и создателем ChatGPT

Bloomberg: Apple не будет платить за использование ChatGPT в iPhone

Стали известны детали соглашения между корпорацией Apple и стартапом OpenAI, который является создателем чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Bloomberg.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI будут доступны в iOS 18 — новой операционной системе для iPhone. Источники Bloomberg выяснили, что Apple не будет платить авторам ChatGPT за использование технологий.

В раскрытом отчете отмечается, что стороны соглашения считают договор «взаимовыгодным и без денег». Так, в Apple уверены, что предоставление доступа к десяткам миллионам устройств пользователей является привилегией. По крайней мере, на раннем этапе сотрудничества IT-гигант из Купертино не будет платить своему партнеру.

При этом некоторые пользователи все же заплатят обеим компаниям за использование инструментов ИИ. ChatGPT будет доступен на устройствах Apple бесплатно, однако чат-бот имеет продвинутые опции, которые доступны с подпиской. В Apple считают, что потребители будут оформлять ее через App Store и платить деньги OpenAI, а компания Тима Кука будет удерживать часть прибыли партнера в виде комиссии.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск усомнился в способности компании Apple создать собственную технологию ИИ. Также Маск высмеял заявления Apple, что OpenAI на iPhone будет защищать личную информацию пользователей.