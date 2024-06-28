Войти
ТАСС

В Роскосмосе беспокоятся, что через три года "сырые" данные ДЗЗ не будут ничего стоить

219
0
0
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

В будущем могут иметь ценность снимки Земли, сделанные с помощью специализированной аппаратуры, считает заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Необработанные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) не будут ничего стоить уже через 2-3 года, поэтому необходимо фокусироваться на аналитике данных для получения итогового продукта. Такое мнение выразил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

"Я боюсь, что через три года максимум даже данные сверхвысокого разрешения стоить ничего не будут. Поэтому рынок будет заключаться только в "бантиках" и "фантиках" - как хотите, их назовите. Это услуги и сервисы", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По словам Заичко, основная тенденция - предоставление конечного продукта. "Уже даже сам снимок, если честно, никому не нужен. Он нужен только как приложение для доказательной базы. Больше волнует геоаналитическая обработка, геопространственная обработка данных, и соответственно, такая предоставляемая потребителям аналитика", - добавил замдиректора департамента.

Он подчеркнул, что Роскосмос подстраивается под меняющийся рынок. "Исходя из этого мы строим политику государственную, в том числе Роскосмоса. <…> В рамках своих проектов мы уже создали, фактически завершили вот это единое информационное пространство Российской Федерации", - сказал Заичко.

По его словам, в будущем могут иметь ценность снимки Земли, сделанные с помощью специализированной аппаратуры. "Может, изобретут новые данные - инфракрасные, ультрафиолетовые, с борта космического аппарата, которые будут иметь какую-то стоимость, как сегодня радиолокационные данные", - допустил замдиректора департамента Роскосмоса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.02.2007
Как все запущено
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
21.12.2006
18 декабря состоялось расширенное заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
21.12.2006
Реинкарнация "Искандера"
07.12.2006
Россия ведет переговоры по использованию ГЛОНАСС со странами Европы, США, Индией, Казахстаном и Украиной
07.12.2006
ГЛОНАСС - НАШ ОТВЕТ GPS КОСМИЧЕСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ
01.09.2006
Состояние и перспективы космической деятельности Российской Федерации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.