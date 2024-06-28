В Роскосмосе беспокоятся, что через три года "сырые" данные ДЗЗ не будут ничего стоить

В будущем могут иметь ценность снимки Земли, сделанные с помощью специализированной аппаратуры, считает заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Необработанные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) не будут ничего стоить уже через 2-3 года, поэтому необходимо фокусироваться на аналитике данных для получения итогового продукта. Такое мнение выразил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

"Я боюсь, что через три года максимум даже данные сверхвысокого разрешения стоить ничего не будут. Поэтому рынок будет заключаться только в "бантиках" и "фантиках" - как хотите, их назовите. Это услуги и сервисы", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По словам Заичко, основная тенденция - предоставление конечного продукта. "Уже даже сам снимок, если честно, никому не нужен. Он нужен только как приложение для доказательной базы. Больше волнует геоаналитическая обработка, геопространственная обработка данных, и соответственно, такая предоставляемая потребителям аналитика", - добавил замдиректора департамента.

Он подчеркнул, что Роскосмос подстраивается под меняющийся рынок. "Исходя из этого мы строим политику государственную, в том числе Роскосмоса. <…> В рамках своих проектов мы уже создали, фактически завершили вот это единое информационное пространство Российской Федерации", - сказал Заичко.

По его словам, в будущем могут иметь ценность снимки Земли, сделанные с помощью специализированной аппаратуры. "Может, изобретут новые данные - инфракрасные, ультрафиолетовые, с борта космического аппарата, которые будут иметь какую-то стоимость, как сегодня радиолокационные данные", - допустил замдиректора департамента Роскосмоса.