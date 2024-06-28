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Пентагон не располагает данными о дальнейшей судьбе части переданных Киеву вооружений на общую сумму 62 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США.

Как сообщает издание Daily Caller со ссылкой на документ, проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими властями привели к отсутствию полной информации о том, какая часть поставленных Киеву вооружений могла быть уничтожена, утеряна либо перенаправлена. Из-за недостатка информации о потерях поставленной ВСУ западной техники повышается риск того, что у Пентагона не будет возможности вести полноценный учет военных поставок Украине.

Кроме того, утверждается, что Европейскому командованию американской армии не предоставлялись систематические и подробные отчеты о потерях военной техники ВСУ, несмотря на то что доклады такого рода предусматривались. В то время как, согласно требованиям Пентагона, предполагалось предоставлять подобные отчеты в течение месяца, Киев нередко сообщал о безвозвратных потерях западных вооружений лишь спустя более трехсот дней. Американской стороне также не удалось получить данные о возможном захвате переданных Украине вооружений российскими военными.

В то же время, по данным американской прессы, на начало текущего года Вашингтон уже потратил на военную поддержку киевского режима около 113 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что украинские власти с момента обретения независимости активно распродавали всем желающим доставшиеся Киеву "в наследство" от СССР вооружения. После произошедшего в этой стране в 2014 году госпереворота этот процесс значительно ускорился.