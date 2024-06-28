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Кипр запустит в космос свой первый микроспутник

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Фото: NASA / Unsplash
Фото: NASA / Unsplash.

Кипр через два года запустит в космос свой первый микроспутник

Кипр через два года планирует запустить в космос свой первый микроспутник. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника страны по исследованиям, инновациям и технологиям Димитриса Скуридиса сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что всего через 111 недель первый микроспутник, произведенный на Кипре, будет выведен на орбиту», — сказал специалист на открытии Кипрского центра космических исследований и инноваций.

По его словам, сегодня на острове формируются ноу-хау и наборы навыков для будущего. Скуридис добавил, что в 2025 году Кипр планирует стать ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА).

В мае агентство со ссылкой на Киотский университет сообщило, что совместная группа специалистов вуза и компании Sumitomo Foresty в Японии завершила постройку первого в мире деревянного спутника LignoSat.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
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