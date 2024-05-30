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В Японии построили первый в мире спутник из дерева

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Кадр: The space / Youtube
Кадр: The space / Youtube.

В Японии построили первый в мире деревянный спутник LignoSat

Совместная группа специалистов Киотского университета и компании Sumitomo Foresty в Японии завершили постройку первого в мире деревянного спутника LignoSat. Об этом со ссылкой на вуз сообщает ТАСС.

Изделие представляет собой деревянный куб с длиной грани 10 сантиметров и толщиной стенки до 4,5 миллиметра. В конструкции используются алюминиевые створки. Масса спутника составляет 1 килограмм.

Создание космического аппарата велось с апреля 2020 года. Одной из целей его разработки являлись экологические соображения — после завершения своей работы спутник войдет в атмосферу Земли и полностью сгорит в ней.

Спутник планируется запустить в текущем году ракетой компании SpaceX.

В феврале издание European Spaceflight сообщило, что европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX).

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Страны
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
Марс
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