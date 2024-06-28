Рябков: РФ принимает меры в ответ на причастность США к ударам по Севастополю

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москва уже принимает ответные меры в связи с причастностью Вашингтона к удару по Севастополю, американская сторона должна ощущать предельные риски в этой связи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается без нашего ответа. Характер этого ответа - это тот вопрос, который я совершенно не уполномочен обсуждать. Я думаю, что мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе. Они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями", - сказал высокопоставленный дипломат.

США ограничились заезженными отговорками на четкие обвинения со стороны РФ в причастности к теракту в Севастополе, заявил Рябков.