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ТАСС

В КНР считают, что США не задумываются о своей роли в украинском кризисе

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У Цянь
Представитель Минобороны КНР У Цянь.
Источник изображения: regnum.ru

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь отметил, что западные страны пытаются свалить вину за затягивание конфликта на Китай

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. США и другие западные страны не задумываются о своей роли в украинском кризисе и при этом пытаются свалить вину за затягивание конфликта на Китай. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Вместо того чтобы задуматься о своей роли в украинском кризисе, США и другие западные страны неоднократно обвиняли Китай. Мы решительно выступаем против этого, Китай никогда не возьмет на себя эту вину, - сказал он. - Китай на равноправной и взаимовыгодной основе придерживается нормальных торгово-экономических обменов со всеми странами мира, включая Россию". 

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Страны
Китай
Россия
США
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