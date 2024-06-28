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Военное обозрение

Источник: Зеленский на саммите НАТО должен представить план наступления ВСУ в 2024 году

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский на предстоящем июльском саммите Североатлантического альянса должен представить общий план наступления вооруженных сил Украины в 2024 году. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Как следует из данных источников, план наступления ВСУ будет представлен лишь некоторым «особо посвященным» лицам из военно-политического руководства Североатлантического альянса. После знакомства с планом будет принято решение по передаче Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства.

Таким образом, Украина и ее западные покровители всерьез рассчитывают, что в 2024 году ВСУ удастся перейти к неким наступательным действиям. Как видим, полный провал прошлогоднего «контрнаступа» ничему не научил ни руководителей киевского режима, ни их покровителей на Западе. Какими силами и средствами собираются наступать ВСУ в текущем году, не очень понятно, учитывая колоссальный кадровый дефицит в действующих бригадах и большие проблемы с мобилизацией.

Что касается истребителей F-16, то и многие западные эксперты, и даже украинские военные специалисты отмечали, что их передача никоим образом не поможет изменить ситуацию на фронте. То есть, обещания по поставкам самолетов делаются скорее для «успокоения» украинского общества.

Вслед за танками Leopard и Abrams, системами ПВО Patriot и многими другими видами вооружений и военной техники, роль «чудо-оружия» теперь перешла к истребителям F-16. Только практический результат от их передачи будет совсем не таким, каким его представляют пропагандисты киевского режима.

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F-16
Patriot ЗРК
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