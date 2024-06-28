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ТАСС

США увеличат производство снарядов калибра 155 мм до 55 тыс. в месяц до конца лета

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Снаряды испанской Fábrica Municiones de Granada калибра 155 мм утроились в цене.
Снаряды испанской Fábrica Municiones de Granada калибра 155 мм утроились в цене.
Источник изображения: FMG

По словам помощника главы американского оборонного ведомства Дугласа Буша, в администрации намерены добиться ежемесячного производства 100 тыс. снарядов к концу 2025 года

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Администрация США к концу лета этого года увеличит объемы выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм в стране до более чем 55 тыс. в месяц. Об этом заявил в среду помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Конечная цель - это по-прежнему 100 тыс. в месяц к концу следующего года. Мы на пути к этому", - отметил он на конференции в Вашингтоне, посвященной вопросам, касающимся цепочек поставок. "У нас будет более 55 тыс. к концу лета. И мы будем увеличивать дальше", - добавил Буш, говоря о планируемых объемах выпуска данных снарядов.

В феврале Буш заявил, что США к концу 2024 года будут в состоянии производить 70-80 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц, что позволит Вашингтону активнее поддерживать Украину.

В сентябре 2023 года заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что вашингтонская администрация планирует к 2025 году увеличить до 100 тыс. в месяц объемы выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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