МИД РФ заявил о невозможности диалога с США по контролю над вооружениями

Замминистра иностранных дел РФ отметил, что Соединенные Штаты напрямую вовлекаются в конфликт, поэтому невозможно "сидеть с ними за одним столом и договариваться о дальнейших сокращениях" в сфере стратегических наступательных вооружений

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Возвращение к диалогу по контролю над вооружениями невозможно после участия США в ударах по Севастополю. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

"Получается, что они ведут опосредованную войну против нас, а в ряде случаев и напрямую вовлекаются в конфликт, как это было с ужасающим ударом по Севастополю, когда без ввода данных с американских разведывательных средств никакой подобный удар был бы просто невозможен. И само по себе введение подобных полетных заданий в системе ATACMS не осуществляется без прямого подключения американских специалистов - это мы знаем достоверно. Это вопиющий случай прямого вовлечения в конфликт", - заметил Рябков.

"И как мы можем, зная, что это происходит в нашем доме, сидеть с ними за одним столом и договариваться о дальнейших сокращениях или хотя бы даже просто об ограничениях в сфере стратегических наступательных вооружений? Они должны понять невозможность этого в силу элементарной человеческой логики", - добавил он.