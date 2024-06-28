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ТАСС

Госдеп считает, что КНР выбирает между помощью РФ и ведением бизнеса в Европе

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Госдепартамент США
Госдепартамент США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Вашингтон "пытается сосредоточить внимание" Пекина путем введения против китайских компаний санкций и мер экспортного контроля, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Власти Китая якобы стоят сейчас перед выбором: помогать России в проводимой ею СВО, либо поддерживать экономические отношения с европейскими странами. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Я вижу заметную разницу в том, как наши европейские союзники обсуждают свои отношения с Китаем. В результате Китай поставлен перед выбором: считает ли он, что у него есть будущее экономических отношений в Европе, или он хочет поддержать Россию в этой войне, которую мы не позволим [Москве] довести до успеха. И этот выбор, честно говоря, потребует некоторого времени", - утверждал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его версии, Вашингтон "пытается сосредоточить внимание" Пекина путем введения против китайских компаний санкций и мер экспортного контроля. О'Брайен добавил, что возглавляемая США коалиция стран, поддерживающих Украину, "в значительной степени сосредоточена на роли Китая" в оказании помощи РФ. "И это ставит Китай в довольно сложное положение", - сказал он.

Помощник госсекретаря США утверждал, что "Россия остается на поле боя благодаря китайской поддержке". "Самую большую угрозу европейской безопасности сейчас финансирует Китай", - полагает дипломат.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявлял ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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