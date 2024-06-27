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В России запустили систему для обнаружения и ликвидации микродронов

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости.

IZ.RU: в Подмосковье запустили СКВП для обнаружения и ликвидации микродронов

В Подмосковье запустили работу уникальной Системы контроля воздушного пространства (СКВП), которая умеет обнаруживать в воздухе не только самолеты и вертолеты, но также мини- и микродроны на предельно малых высотах и наводить на них системы противовоздушной обороны (ПВО) и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ликвидации. СКВП используют для защиты важных объектов от беспилотников, рассказали разработчики «Центрального конструкторского бюро аппаратостроения» («Ростех»), передают IZ.RU.

СКВП представляет собой сеть радиолокационных станций с антенной решеткой, такие радиолокационные станции можно устанавливать на средства транспорта, крыши высоток, вышки сотовой связи и балконы жилых домов, их может быть до 24 единиц в одной системе. Первые системы уже работают в Московской области.

«Сделать так, чтобы РЛС видела истребитель или бомбардировщик — это доступно любому производителю в мире. Мы же можем обнаружить беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 километров», — сообщил заместитель главного инженера.

Если рассматривать беспилотники самолетного типа и типа «Баба Яга», с помощью которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать промышленные объекты, их СКВП способна засечь на расстоянии 15-18 километров. Система может отслеживать до 20 летательных аппаратов одновременно, она передает данные об их типе, высоте полета и расстоянии до них. Также ее возможно соединить с комплексами ПВО или РЭБ, тогда она сможет дать им целеуказание для уничтожения БПЛА.

Специального командного центра для обработки информации от СКВП не нужно, она отражается на ноутбуке. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, согласно опыту, полученному в ходе специальной военной операции (СВО), существует необходимость контролировать воздушное пространство над всей территорией РФ.

Военэксперт полагает, что необходимо разработать боевую версию СКВП, чтобы установить такие системы на линии фронта. «У нас есть направление под названием межвидовые РЛС. Эта станция относится к такому классу, работает в метровом диапазоне. В нем можно заметить любые воздушные объекты, в том числе живые, например, птиц, — поэтому она поможет идентифицировать и уничтожать нужные цели», — объяснил Леонков.

Ранее сообщалось, что российские военные получат три тысячи неуязвимых к воздействию средств РЭБ FPV-дронов до конца года. «Такие функции выполняет ИИ — если у вас обрублены каналы связи, то машина должна долететь до точки, ИИ удерживает объект у себя в прицеле, перехватывает управление, и дрон атакует цель уже в безоператорном режиме, его невозможно заглушить», — раскрыл особенности технологии представитель КБ «Микроб» Александр Грязнов.

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