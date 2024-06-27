Подлетный лов: система контроля воздушного пространства обнаружит дроны

Она позволяет пеленговать мини- и микро-БПЛА на предельно малых высотах

В Подмосковье начала работу уникальная Система контроля воздушного пространства (СКВП), которая способна обнаруживать не только самолеты или вертолеты, но и мини- и микро-дроны на предельно малых высотах и наводить на них средства ПВО или комплексы РЭБ. Разработчики рассказали «Известиям» о возможностях аппаратуры, которую уже применяют для защиты важных объектов от БПЛА.

«Баба-Яга» не пролетит

СКВП — это сеть радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Их можно установить на треноги, на транспортные средства и на крыши высотных зданий, вышки сотовой связи и даже на балконы обычных жилых домов. Излучение такой РЛС настолько мало, что не требует оформления санитарного паспорта. Изначально она разрабатывалась как гражданская система для управления воздушным движением, но СВО внесла свои коррективы.

Таких радиолокационных станций в сети СКВП может быть 24. Каждая РЛС весит 110 кг. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главного инженера компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» из Тулы (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). По словам разработчиков, первые системы уже работают в Подмосковье.

Военнослужащий ВС РФ несет захваченный украинский беспилотник Источник изображения: Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

— Система может обнаруживать самую сложную воздушную цель, — отметил заместитель главного инженера. — Сделать так, чтобы РЛС видела истребитель или бомбардировщик — это доступно любому производителю в мире. Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км.

По словам разработчиков, дрон типа «Баба-Яга», а также БПЛА самолетного типа, например, украинские «Фурии» или Mugin, которые наносят удары по промышленным объектам, СКВП обнаруживает на расстоянии от 15–18 км. Самолеты типа Cessna видит за 30 км, магистральный Boeing более чем за 90 км.

Система отслеживает одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных БПЛА, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них.

Если СКВП связать с комплексом ПВО или РЭБ, она сможет выдавать им целеуказание в режиме реального времени.

Инженерам удалось добиться высокой надежности аппаратуры, тестовые образцы без выключения отработали 18 тыс. часов — это более двух лет.

— Мы отказались от систем, где нужно охлаждение и есть трение, — уточнил представитель компании. — За счет этого у нас нет ни износа, ни запыленности, а значит максимально увеличен ресурс.

Для СКПВ не надо оборудовать специальный командный центр, где обрабатывалась бы информация о воздушной обстановке. Она отображается на мониторе ноутбука.

Защита нужна везде

Нам нужно контролировать воздушное пространство над всей территорией России, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Это показывает опыт специальной военной операции, — объяснил он. — Мы всё знаем про дроны самолетного типа, которые могут летать в глубину наших территорий на большие расстояния. Также существуют и локальные опасности — спящие агентурные вражеские сети. Они могут находиться практически в любой точке страны и по команде активизироваться. Провести атаку с помощью дронов им вполне по силам.

Сейчас мы вынуждены работать по «вспышкам», уточнил он.

— Мы насыщаем города системами контроля воздушного пространства, зенитно-ракетными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационными станциями после атак противника, — объяснил он. — Понятно, что в какое-то время был их дефицит. Сейчас проблема решается. И такие системы нам нужны.

Радиолокационная станция 1Л119 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Также эксперт считает, что у СКПВ должен существовать боевой вариант для линии боевого соприкосновения.

— У нас есть направление под названием межвидовые РЛС. Эта станция относится к такому классу, работает в метровом диапазоне. В нем можно заметить любые воздушные объекты, в том числе живые, например, птиц, — поэтому она поможет идентифицировать и уничтожать нужные цели, — подытожил Алексей Леонков.

Военный эксперт Юрий Лямин объяснил «Известиям», что характеристики у системы заявляются неплохие, важно подтвердятся ли они во время эксплуатации.

— Относительно небольшие радиолокационные станции предназначены для того, чтобы обнаруживать маленькие дроны даже на небольших высотах. Благодаря им мы можем контролировать воздушное пространство, видеть различные летательные аппараты. По этой причине сейчас РЛС нужно очень много и их производство нужно наращивать. Единственное, тут опять возникает вопрос в каких объемах наша промышленность готова обеспечивать их производство, — резюмировал он.

К приему готовы

Борьбе с беспилотными летательными аппаратами всех типов сейчас уделяется пристальное внимание. Ранее «Известия» писали, что пункт дислокации Камчатской бригады кораблей охраны водного района получил пост управления противороботовой защиты (ПРЗ), а также пункты воздушного наблюдения с вахтенной службой. В местах с удобными для стрельбы секторами по периметру базы были установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2.

Солдат ВФУ Источник изображения: Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

В ВМФ уже было проведено несколько учений по отражению атак воздушных и морских беспилотников противника. Они проходили в рамках программы боевой подготовки по противороботовой защите, которая предусматривает отработку заданий по уничтожению безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА.

Владимир Матвеев