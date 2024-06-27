Мировые военные расходы в 2023 году достигли рекордной суммы в 2,443 трлн. долларов

ЦАМТО, 26 июня. Мировые военные расходы в 2023 году стали рекордными с 1990 года и в среднем достигли 306 долл. на человека, говорится в докладе Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось агентство "РИА Новости".

"Доля военных расходов в мировом ВВП увеличилась с 2,2% в 2022 году до 2,3% в 2023 году. Средние военные расходы как доля государственных расходов в прошлом году выросли на 0,4 процентных пункта, до 6,9%, а мировые военные расходы на душу населения стали самыми высокими с 1990 года и составили 306 долл.", – говорится в докладе со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Эксперты отмечают, что в 2023 году мировые военные расходы увеличились девятый год подряд, достигнув в общей сложности 2,443 трлн. долл. "Рост на 6,8% в годовом выражении оказался максимальным с 2009 года и привел к тому, что глобальные расходы достигли самого высокого уровня за весь период наблюдений SIPRI", – говорится в документе.

В среднем, по данным авторов, в прошлом году самая большая доля военных расходов в процентах от ВВП пришлась на государства Ближнего Востока – 4,2% ВВП. За ними следуют страны Европы (2,8%), Африки (1,9%), Азии и Океании (1,7%), Северной и Южной Америки (1,2%).